Ruba materiale elettrico nella ditta â€‹per la quale lavora: arrestato

VERONA - Un operaio è stato arrestato dai carabinieri di Zevio per aver rubato materiale nell'azienda in cui lavora. L'uomo, un italiano di 54 anni, come altri suoi colleghi, era tenuto sotto controllo dai carabinieri dopo la denuncia dell'azienda, con sede a Palù, per una serie di ammanchi. Il dipendente è stato fermato all'esterno della ditta: nella sua auto i militari hanno trovato materiale elettronico sottratto alla società. I successivi controlli effettuati presso l'abitazione dell'indagato hanno portato al ritrovamento di ulteriore materiale, per un valore complessivo di 8.000 euro. L'operaio è stato arrestato. Stamane il Tribunale ha convalidato il provvedimento, rimettendo l'indagato in libertà in attesa del processo fissato a fine novembre.

