Ztl in centro, il Comune decide di prolungarne la sospensione

MESTRE - Niente più Ztl nel centro di Mestre almeno sino al 31 dicembre prossimo. La Giunta comunale, su proposta dell'assessore alla mobilità e trasporti Renato Boraso, ha deciso l'estensione sino al termine di quest'anno della fase sperimentale di sospensione delle limitazioni all'accesso e alla circolazione del centro di Mestre, già avviata lo scorso 14 aprile. «Dopo i primi quattro mesi di sperimentazione - commenta Boraso - abbiamo ritenuto di estendere la sospensione delle limitazioni per valutare gli effetti nel lungo periodo. Aggiungendo questo ulteriore periodo di sei mesi potremmo completare l'analisi che ci consentirà di avere tutti gli elementi utili per poter pianificare nel modo più corretto la mobilità urbana futura. Abbiamo registrato un incremento dei flussi di traffico lungo via Colombo e via Cappuccina - ha concluso l'assessore - ma in questi ultimi quattro mesi non sono stati registrati disagi particolari o criticità rilevanti».

