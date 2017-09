Vietato pregare sulla tomba di famiglia: ci sono i lavori di manutenzione... da tre anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Non possono intervenire per togliere le erbacce o per posare un mazzo di fiori, non possono recitare una preghiera dentro il sepolcro o procedere con le necessarie pulizie. È una situazione ormai insostenibile quella che stanno vivendo i componenti dellacon laperpetua all’interno del. Da tre anni, infatti,posata appuntoin vista dsu alcune strutture pubbliche adiacenti.Dopo vari tentativi e diverse denunce, la famiglia Rallo si è ora rivolta all’ufficio legale dell’Adico, per spingere ile soprattuttoa risolvere questo disagio che coinvolge, oltre alla famiglia che si è rivolta all’Adico, anche altre decine di famiglie le cui tombe dei propri cari sono irraggiungibili a causa della recinzione. «La tomba dei nostri soci – spiega Carlo Garofolini, presidente dell’Adico – è ormai in uno. Sono cresciuti alberi ed erbacce e se non si interviene al più presto per sanare la situazione, quella struttura rischia di diventare del tutto inagibile. È una questione delicatissima alla quale bisogna fare fronte il prima possibile. Come si può pensare che una persona non possa deporre neppure dei fiori sulla tomba dei propri cari defunti?».Qualche giorno fainviata da Adico, specificando che “la prolungata insufficienza di cure manutentive, per laa ciò allocate, ha condotto all’attuale stato di degrado sul fabbricato e su numerosi altri parametri interdetti, con una diffusione connotazione e gravità tali da assumere connotazioni emergenziali”. Poi l’amministrazione specifica che “nonostante l’ingente quantità di risorse necessarie, riteniamo improcrastinabile programmare fin da subito (nell’anno 2017) l’avvio di interventi di ripristino funzionale con priorità sui manufatti maggiormente degradati”. Insomma, il Comune (e Veritas) assicurano che, pur se con costi ingenti,e presumibilmente i lavori partiranno nel mese di