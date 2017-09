Via al restauro del ponte dell'Accademia: paga Luxottica

VENEZIA - Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di restauro del Ponte dell'Accademia, a Venezia. Lo ha annunciato, in una conferenza stampa a Cà Farsetti, l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Francesca Zaccariotto, spiegando che, compatibilmente con le condizioni atmosferiche. è prevista una durata dei lavori di sette mesi, suddivisi in tre fasi (rispettivamente di 1,5, 4 e 1,5 mesi). A realizzare i lavori sarà l'RTI Salmistrari-Pasqualucci, che si è aggiudicata la gara, a cui hanno partecipato 18 concorrenti. L'importo dei lavori, assegnati sulla base di criteri non solo economici, ma anche qualitativi, è di complessivi 1,7 milioni, finanziati dalla sponsorizzazione di Luxottica. Saranno impiegate maestranze per quindici uomini al giorno. «Da anni - ha sottolineato Zaccariotto - era necessaria la ristrutturazione di un ponte, nato provvisorio, che ha visto l'ultimo completo restauro nel 1986 e l'ultimo intervento di manutenzione più leggera nel 2007. Nel frattempo, a ottobre 2015, abbiamo ottenuto dalla Soprintendenza il vincolo monumentale». Tra le richieste dell'Amministrazione, la ricerca di una soluzione che garantisse l'accessibilità a tutti e la minimizzazione del disagio per residenti e turisti: obiettivi raggiunti, visto che, come a Rialto, il ponte, tra i più utilizzati in città, non sarà mai completamente chiuso durante i lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA