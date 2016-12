Nuove regole per le vigilesse: reggiseno obbligatorio e sobrio Leggilo subito su Gazzettino Digital

di Paolo Navarro Dina

VENEZIA - Punto primo: indossare il reggiseno. Punto secondo: che non sia appariscente e sia compatibile con la divisa. Punto terzo: non essere visibile. Insomma, le vigilesse di Venezia dovranno vestirsi con decoro, nel pieno rispetto delle norme e del Corpo di Polizia locale. Ma non solo. Poco trucco, poco belletto, un tantino di fard, un pizzico di fondotinta, un lieve tocco di ombretto. Tutto senza esagerare ed essere appariscenti. E niente capelli lunghi; il taglio non dovrà essere inusuale e/o bizzarro e se la vigilesse...