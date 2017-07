Treno-navetta con binario dedicato per trasportare i turisti a Venezia

di ​Raffaele Rosa

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Da Mestre a Venezia con un. Questo ilallo studio tra Comune e Rfi per consentire alla grande mole diche alloggeranno nelle nuove strutture ricettive che stanno nascendo ne dintorni della stazione ferroviaria dida. A svelarlo ieri all'inaugurazione del nuovo ostello di via Ca'Marcello della Ao Hostel«Dopo aver definito il progetto che prevede l'accesso ai binari stiamo lavorando su questa idea del trasporto ammette Ci rendiamo conto che il servizio pubblico inteso come bus, tram e gli stessi treni di linea non sarà sufficiente a soddisfare la richiesta che, logicamente, aumenterà. Stiamo quindi pensando ad un servizio navetta su binario che vada da Mestre a Venezia con fermata anche a Porto Marghera per gli studenti del polo universitario di Ca'Foscari di via Torino e che possa soddisfare le esigenze e non andare ad ingolfare il già delicato sistema di trasporto utilizzato anche dai residenti»...