La tecnica "di branco" delle rom incinte per rubare ai turisti con bagagli

VENEZIA - Nel tardo pomeriggio di ieri, 29 luglio,sono state bloccate dalla polizia ferroviaria per il tentatonei confronti di unaTutte di etnia rom e gravate daper reati contro il patrimonio, dopo aver adocchiato una turista cinese, connumerosial seguito, l'hanno, poi, fingendo di camminare lentamente e in maniera confusa, l'hannovolontariamente. A quel punto, una delle quattro donne ha rapidamente aperto la zip dello zainetto che la vittima portava sulle spalle infilandovi dentro la mano alla ricerca di qualcosa di prezioso.Il pronto intervento degli agenti della polizia ferroviaria, che avevano seguito tutta la scena dall’inizio, ha impedito che la giovane turista venisse borseggiata.Le quattro nomadi maggiorenni, tutte in, già note alle Forze dell’Ordine in quanto assidue frequentatrici della stazione ferroviaria di Venezia S. L. e degli antistanti imbarcaderi dei vaporetti, sono state quindi accompagnate agli uffici della polizia ferroviaria, dove sono statein stato diper il reato di flagrante tentato furto aggravato in concorso.