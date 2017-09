Paura al maneggio: spari forti e improvvisi, poi quella volpe morta... /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DESE -improvvisi,così forti e vicini che spaventano i cavalli deldi, durante una lezione di equitazione. Uscito in strada, il titolare dl maneggio ha trovato unasul ciglio della strada. Immediata la telefonata aiche sono intervenuti sul posto con una pattuglia. A quanto pare non è la prima volta che ignoti sparano vicino al maneggio, rischiando di far imbizzarrire i cavalli e causare gravi incidenti. I Rangers D'Italia nei prossimi giorni continueranno i controlli nei pressi dei centri abitati da dove arrivano ontinue segnalazioni.