Le sorelle alla veglia per Mariarca: «Non deve più uscire dal carcere»

di Fabrizio Cibin

MUSILE DI PIAVE - «Il? Se lo può. Vogliamo sapere che lui, solo allora saremo le persone più felici. Ci vorrebbe la pena di morte». Rabbia, mista a incredulità, al non riuscire a credere che sia potuto succedere veramente. Sono Anna, Giuseppina e Assunta, le sorelle di Maria Archetta Mennella, a raggiungere, dov'è stata uccisa adall'ex marito Antonio Ascione e dove ieri sera era stata organizzata una veglia di preghiera. Prima di entrare in chiesa trovano ancora la forza di parlare, di ricordare, di chiedersi perchè? Non voleva accettare che non stavano più assieme - continuano - e veniva anche a casa nostra per dirci che. Lei quando è venuta a Noventa a lavorare ci ha chiesto di non fargli sapere dov'era andata e, di conseguenza, dove alloggiava: lui è riuscito a scovarla attraverso il localizzatore del cellulare. I bambini l'hanno raggiunta lo scorso settembre, mentre lui è arrivato qua a Novembre. Ricordano come fosse stato comunque un padre presente, con i figli di 9 e 14 anni, ancora oggi a Torre del Greco con i nonni materni. E' per questo che l'unica cosa che vorremmo chiedergli, se lo trovassimo davanti:Il più piccolo dei figli ancora non sa della morte della mamma, anche se ha iniziato a sospettare qualcosa. Allora, attraverso uno psicologo, gli è stato detto che ha avuto un grave incidente e che anche il padre non poteva rispondere al telefono perchè in ospedale ad assisterla. Le sorelle hanno detto di non avere mai avuto neppure una telefonata da parte della famiglia di Ascione. Mentre tutto il paese, scosso da questo grave evento, si è mobilitato, anche con una raccolta fondi; il sindaco si è, quindi, ufficialmente dissociato da Ascione.