Rinasce la storica discoteca Area City: si chiamerà Beast, apre a Natale

di Elisio Trevisan

La discotecariapre la sera di Natale e si chiamerà. Due anni fa aveva chiuso i battenti definitivamente dopo un periodo di alti e bassi e un lento declino, ed ora torna nel panorama dell'intrattenimento mestrino. Il locale era stato inaugurato il 22 dicembre del 1990 quando attorno aveva campagna a perdita d'occhio. Auchan aprì i battenti solo quattro anni dopo su un'idea del gruppo Coin che siglò un accordo con i francesi.Lafu la prima attività aperta nel centro direzionale Terraglio Uno (che dai primi Duemila ospita anche la sede dell'Ulss Veneziana), il grande edificio giallo ideato e costruito dai fratelli Danieli che a sua volta fu il primo insediamento dell'Area attività economiche varie chiamata Aev Terraglio. Oggi, in quei terreni, sembra non ci stia più uno spillo, eppure Lando è pronto ad aprire un altro centro commerciale a ridosso della rotonda della Castellana.L'Area City servì da richiamo per gli investitori chiamati a insediarsi nella nuova zona di espansione commerciale tra Mestre e Zelarino che, con il passare degli anni e il moltiplicarsi delle attività (nel 2008 è stato inaugurato pure l'ospedale dell'Angelo), ha portato ricchezza ma anche problemi di traffico spaccando praticamente a metà la città, nonostante timidi e tardivi tentativi di nuove opere viarie da parte del Comune.Quella che apre domenica, dunque, non è una semplice discoteca che si aggiunge agli altri pochi locali cittadini (il Tag, e a Marghera il Molocinque, il Phobic, il Roov), ma è un pezzo di storia della crescita urbana di Mestre quando, man mano che a sud chiudevano le fabbriche, a nord aprivano attività commerciali.