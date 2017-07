Il Patriarcato dice la sua su Elisa: «È difficile, ma la vita è da tutelare»

di Gianluca Amadori

VENEZIA - «Capisco la, ildel padre di Elisa, ancora più forte oggi che si è trovato daad affrontarlo e voglio esprimergli la mia vicinanza. Ma non sempre la soluzione definitiva, quella di, è la soluzione: non è detto che porti. Ildel dopo può essere».Non è la prima volta che monsignor Dino Pistolato si occupa di casi delicati riguardanti il tema controverso del fine vita, come questo della veneziana da 12 anni in stato vegetativo: in passato lo ha fatto incontrando Beppino, il padre battutosi per ottenere la sospensione dell'alimentazione artificiale della figlia Eluana; più recentemente commentando il caso di Charlie , il piccolo inglese gravemente malato per il quale i giudici hanno deciso di staccare le macchine che lo tengono in vita.- spiega intervenendo anche in qualità di responsabile della Pastorale diocesana della Salute - Personalmente sono contrario all'accanimento terapeutico: ci sono modi per non far soffrire le persone malate, per accompagnarle verso la fine. Ci sono strutture in grado di aiutare, di non far sentire da soli. Non è facile, lo so. Capisco la fatica e mi sento di dire al papà di Elisa che non voglio lasciarlo da solo in questo suo ultimo atto di donare amore alla figlia».