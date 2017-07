Operaio marocchino trova 600 euro nel bancomat e li restituisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STRA - Trovadentro lo sportellino erogatore del bancoposta e leai carabinieri.L'non è stato compiuto da una persona benestante, ma da un umile52enne, che a quanto pare non ha pensato neppure un attimo di trattenere per sé il denaro, anche se nessuno aveva assistito alle scena e il luogo non è provvisto di telecamere di sorveglianza.E' successo nella serata di mercoledì all'ufficio postale di via Fossolovara 4 a Stra. Il marocchino 52enne A.N., residente ada cinque anni ma regolarmente in Italia da molto più tempo, si era recato in posta per effettuare un prelievo dal bancomat esterno dell'ufficio.Quando si è avvicinato alla cassa si è accorto che l'erogatore aveva, che però nessuno aveva ritirato. Guardando meglio ha visto che le corrispondenti banconote si trovavano ancora dentro l'erogatore, anche se poco visibili. Ha ritirato il denaro e la ricevuta e si è recato nella vicina caserma dei carabinieri, ai quali ha consegnato il tutto.