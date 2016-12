L'ex falegnameria in ristrutturazione distrutta nella notte dalle fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOVENTA DI PIAVE - Isono intervenuti poco dopo le ore 20 in località Santa Teresina in via Grassaga aper l’incendio di un ex falegnameria in ristrutturazione come abitazione. I pompieri di San Donà e Mestre intervenuti con 6 mezzi antincendi tra cui due autobotti e un’autoscala e 16 operatori hanno circoscritto il rogo, che ha intaccato la copertura delventilato e parte della struttura, evitando l’estensione alle strutture attigue. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura proseguiranno presumibilmente per gran parte della notte.