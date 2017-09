Maestra, speaker radiofonica e attrice: Mestre perde Margherita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - È stata una delle voci storiche delle radio di Mestre. Ma anche attrice di teatro e colonna portante di Venezia Ottocento, storico gruppo che ripropone il Gran Ballo in fedeli costumi d’epoca. E, soprattutto, maestra per tante generazioni di bambini. Ci ha lasciato a soli 53 anni Margherita Renier, dopo una lunga malattia, affrontata con il sorriso, senza perdere il suo straordinario ottimismo e la sua vitalità. Al pubblico mestrino era più nota come, speaker e deejay radiofonica, prima sull’etere e poi sul web, anche come inviata alla Mostra del Cinema. Aveva riproposto lo spirito dell’epoca d’oro delle radio libere collaborando, nonostante la malattia, al progetto Radio Remind, serate con le voci storiche degli anni Ottanta. Non solo radio, anche danza, quella negli affascinanti e vaporosi costumi del ballo ottocentesco e tanto teatro, per pura passione, a riempire una vita vissuta in ogni suo attimo. Passione che metteva anche nel suo lavoro, quello di educatrice in vari nidi veneziani, tra cui il Gabbiano e la Coccinella, dove ha lasciato un tenero ricordo. Mamma e nonna giovanissima, lascia due figli, Matteo e Giulia, l’adorata nipotina Morgana e il compagno Antonio. L’ultimo saluto le verrà reso domani, 30 settembre, nella chiesa di Carpenedo, alle 15.