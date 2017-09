Il tetto cede all'improvviso: due operai precipitano da sette metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSO' -sulintorno alle 8 di stamani, sabato 30 settembre, in via Prima Strada, nella zona industriale di. Duesonoda unall’interno di un capannone mentre stavano effettuando dei lavori di manutenzione.e i due sono precipitati da circa sette metri. Sul posto il personale del 118 che li ha stabilizzati e portati in ospedale. Presente anche il personale dello spisal e i carabinieri. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’azienda da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.