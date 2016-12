Incendio in un "casone": a fuoco mobili e copertura del tetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOTTOMARINA - I vigili del fuoco sono intervenuti ogig alle 16 nei pressi di via Giovanni Bembo adi Chioggia per l’di un “”. I pompieri di Chioggia intervenuti con due mezzi hanno spento evitando la propagazione delle fiamme. Il rogo aveva già bruciato un divano e alcuni mobili e si era già esteso alla copertura della tipica costruzione lagunare. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del casone hanno impegnato le due squadre dei vigili del fuoco per oltre due ore e mezzo. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto.