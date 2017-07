Addio Riccardo, una folla di amici â€‹per salutare il 18enne annegato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Si sono tenuti oggi, sabato 29 luglio, alle 9.45 nella chiesa di Borgo San Giovanni i funerali di Riccardo Bellemo, lo sfortunato diciottenne morto annegato domenica scorsa all’inizio del canale dell’Alleghero Il giovane era uscito in barca con altri tre amici. Hanno attraccato vicino a un pontile e lo hanno utilizzato per fare dei tuffi in laguna. Ragazzi molto bravi a nuotare che non temevano le correnti o l’acqua torbida. All’ultimo tuffo però qualcosa è andato storto: in tre sono riemersi in superficie. Uno, il giovane Bellemo, è scomparso. Gli amici lo hanno cercato invano, poi hanno chiamato i soccorsi. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno trovato in breve tempo, proprio sotto al pontone utilizzato per tuffarsi e sfuggire alla calura domenicale. L’autopsia eseguita venerdì ha confermato che a tradire il giovane è stato un banalissimo, forse dovuto alla digestione, anche se si dovrà attendere gli ulteriori esami sui tessuti prelevati dal medico legale per avere una conferma definitiva.Il giovane era conosciutissimo anche per la sua carriera sportiva. Fin da giovanissimo praticava iled era uno dei migliori atleti della società. Negli ultimi anni aveva vinto numerosi titoli mondiali ed europei.