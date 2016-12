Allo stabilimento balneare in "nero" diciotto lavoratori su 23

Tutti i particolari nel Gazzettino di Venezia-Mestre del 23 dicembre

CAORLE - In uno stabilimento balneare di Porto Santa Margherita, su 23 posizioni lavorative, ben 18 sono risultate irregolari o in “nero”, un “addetto” aveva anche il permesso di soggiorno scaduto. È il risultato di un’indagine della Guardia di Finanza di Caorle. Il titolare, sanzionato per 15mila euro, è stato deferito alla Procura di Pordenone e la società segnalata per ulteriori accertamenti amministrativi.Nel 2016, sono stati complessivamente 39 i lavoratori in “nero” scovati dalle Fiamme gialle nel territorio di Caorle.