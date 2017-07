Borseggiatori all'assalto di Venezia Minori e "bande" su vaporetti e bus

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA -all'impazzata a: minorenni agli imbarcaderi e sui bus, giovani nei negozi, incollati agli zaini dei turisti, e gruppetti di donne accerchiano le vittime. Non c'è scampo per chi cammina per le calli veneziane: la città è presa d'assalto.Ieri, verso mezzogiorno, una minore di origine bosniaca è stata fermata dagli uomini della Polizia di Stato dopo aver compiuto un borseggio sull’imbarcadero di Piazzale Roma. A dare l'allarme un testimone che stava aspettando il vaporetto: «Una ragazzina, una minorenne, ha frugato nello zaino di un sacerdote in fila e ha portato via qualcosa...». I poliziotti intervenuti hanno sentito la vittima, un sacerdote argentino in visita a Venezia, restituendogli il portafoglio che la ladra aveva gettato in un cestino dei rifiuti. In Questura i poliziotti hanno verificato che la ragazzina non aveva ancora compiuto 14 anni e l'hanno affidata a una comunità.Secondo colpo, sempre a piazzale Roma, stavolta su un bus. Una turista Iraniana stava salendo a bordo di un autobus per tornare in Hotel. Una volta sul mezzo ha cercato di sedersi ma un ragazzino fermo nel corridoio le ha intralciato il passo: era solo un trucco per rovistare nella borsa della donna. In pochi secondi in ragazzo ha preso il portafoglio. La turista tuttavia si è accorta del furto e, alzando gli occhi, ha visto il proprio portafoglio passare dalle mani del aldro a quelle di un altro ragazzo. A quel punto ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione di una guardia giurata ferma fuori dall’autobus, che ha bloccato i due e avvertito i militari dell’Esercito che pattugliano il piazzale. I due minori, capendo di essere stati scoperti e senza via di fuga, si sono liberati del portafoglio e degli oltre 130 euro in esso contenuti, gettandoli a terra. La Polizia di Stato ha poi preso in consegna i due minori di 14 ed 11 anni i quali, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati accompagnati in una comunità per l’accoglienza di minori.Nel pomeriggio di giovedì 27 luglio, infine, il personale del Commissariato di San Marco nei servizi specifici anti borseggio ha denunciato un Romeno di 20 anni, M.I., mentre “alleggeriva” una turista tedesca in un negozio di Rialto. Il giovane era riuscito a scappare ma è stato rintracciato e lo hanno trovato con il denaro rubato, 500 euro.Nei controlli serali, invece, gli agenti di San Marco hanno notato tre donne di origine bosniache ferme negli imbarcaderi dell’Actv; le donne erano già conosciute ai poliziotti e una risultava destinataria un Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore. Le tre erano alle spalle di una turista cinese e stavano "alleggerendo" lo zainetto che portava in spalla. Una volta messo a segno il colpo si sono rifugiate sotto il ponte della Costituzione ma a quel punto sono intervenuti i poliziotti. Le tre sono state denunciate in stato di libertà per furto aggravato in concorso e una anche per inosservanza al divieto di fare ritorno nella Provincia di Venezia.