Torna "a casa" per Natale: arrestato un pregiudicato latitante

SPINEA - Un pregiudicato romeno, Danut Lupu, su cui pendeva un ordine di carcerazione per una pena residua di oltre un anno di reclusione è stato arrestato a Spinea dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia unitamente ai colleghi della locale Stazione. La condanna dello straniero è relativa a un tentato furto in concorso, commesso ai danni di un esercizio commerciale di Vigonovo nel novembre del 2015. Lupu, evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto nell'estate scorsa, si era dato alla latitanza trovando rifugio in Germania e Romania. Solo grazie ai servizi di pedinamento ed osservazione svolti nei confronti di alcune persone a lui legate, è stato possibile localizzarlo nella frazione di Crea del Comune di Spinea dove si era recato per le feste natalizie.

