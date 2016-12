Black out in Corte d'assise, “slitta” il processo a Giosuè Ruotolo

UDINE - Un problema tecnico all'impianto elettrico del tribunale di Udine ha causato un ritardo nell' inizio dell'udienza in Corte d'Assise dove si sta celebrando il processo a carico di

lo. L'ex militare campano è unico imputato per l'omicidio della coppia di fidanzati Teresa Costanza e Trifone Ragone, uccisi a colpi di pistola la sera del 17 marzo 2015 nel parcheggio del palazzetto dello sport di Pordenone. L'inizio dell'udienza, per la quale sono stati convocati 12 testimoni, carabinieri del Ros di Roma che hanno svolto gli accertamenti informatici, era previsto per le 9.15. Pochi minuti prima, però, un'intera ala del tribunale è rimasta al buio e sono stati chiamati d'urgenza elettricisti per risolvere il guasto. Questo è stato riparato in circa mezz'ora e dunque l'attività giudiziaria ha ripreso intorno alle 10, quando è cominciata anche l'udienza.



«La Corte dà atto che è stata sospesa l'erogazione della corrente e che il generatore di emergenza non può funzionare - ha letto in aula la presidente della Corte d'Assise, Angelica Di Silvestre, al rientro dalla pausa pranzo, dove si stava celebrando il processo a Ruotolo - non ci sono notizie di una sua rapida ripresa, pertanto non è possibile proseguire l'udienza». Questa è stata rinviata al 13 gennaio prossimo. Il problema tecnico si era manifestato nuovamente anche poco prima delle 13 e proprio per questa ragione la pausa pranzo era stata anticipata. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per verificare che non vi fossero problemi particolari o un principio di incendio, dal momento che alcuni presenti hanno avvertito un lieve odore di bruciato. Secondo quanto si è appreso, il problema al generatore era noto da molto tempo ed era stato segnalato tempestivamente alle autorità competenti.

