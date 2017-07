Ciclista sconosciuta travolta da trattore: grave. Appello per l'identità

di Paola Treppo

PALMANOVA (Udine) - Versa inuna donna della quale non si conosce ancora all'identità, perché, che ieri pomeriggio, lunedì 24 luglio, intorno alle 16.30, fuori Porta Udine, aè rimasta coinvolta in unIn quel momento pioveva molto e la donna, dell'apparente età di 60 anni, era in sella a una. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti del Servizio associato di polizia locale Palma Torre, intervenuti per i rilievi, la sconosciuta è stata travolta da uncondotto da un uomo del posto. L'agricoltore, che è rimasto illeso, si è fermato subito e ha chiamato aiuto.Sul luogo dell'incidente è giunta dopo poco un'ambulanza e dalla Centrale operativa di Udine si è alzato l'elicottero del 118. Ma a causa del brutto tempo, con temporale, vento forte e fulmini, il velivolo ha dovuto far rientro alla base dopo pochi minuti. A soccorrere la donna è stata quindi l'equipe sanitaria dell'autolettiga che ha trasportato d'urgenza la ferita in ospedale a Udine, in codice rosso. La donna ha riportato un grave. Le sue condizioni sono critiche. La bici e il trattore con rimorchio sono stati posti sotto. La polizia locale lancia un: chi pensa di conoscere la donna e chi ha assistito all'incidente deveil numero 0432.928710.