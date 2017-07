Famiglia si perde nei boschi con 3 minori, un giovane punto da vespa

di Paola Treppo

MALBORGHETTO VALBRUNA (Udine) - un'intera famiglia si perde nei boschi con 3 minori e uno di loro viene punto da vespa. Il soccorso questo pomeriggio di sabato 29 luglio, nel comune diValbruna. Una squadra di 7 uomini del Cnsas di Cave del Predil è intervenuta per recuperare e riportare a valle la famiglia, di Trieste. Il gruppo si era perso nei boschi sul lato nord del, nelle Alpi Giulie.La richiesta alla stazione è arrivata tramite attivazione del Nue112, con chiamata da cellulare da parte dei dispersi; è stato proprio attraverso il cellulare, con l'attivazione della procedura sms locator dalla centrale operativa di Torino, che si è riusciti a ottenere le coordinate per individuare la posizione precisa della famigliola che era composta da due adulti,, tuttiIl gruppo aveva abbandonato il sentiero doposalendo nel bosco e perdendo l'orientamento a quota 1260 metri. A questo si è aggiunto l'imprevisto dellaper uno dei ragazzi e il fatto di trovarsi in un tratto. Gli uomini del Cnsas sono arrivati sul posto percorrendo prima un tratto su un mezzo fuoristrada, lungo una pista forestale, e poi mezzora a piedi. Il rientro è stato invece più lungo proprio a causa del terreno scosceso, sul quale la famiglia, provata dalla vicenda, è stata scortata con le dovute cautele. Il gruppo è stato accompagnato poi a Malborghetto.