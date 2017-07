Loris avvistato in Friuli: è senza le sue medicine, ricerche in corso

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GEMONA DEL FRIULI e TARVISIO (Udine) - Potrebbe realmente trovarsi in Friuli Venezia Giulia, il trentaduenne di cui si sono perse le tracce ormai il 13 luglio scorso.Nella mattinata di oggi, sabato 29 luglio, diverse le segnalazioni che sono giunte ai carabinieri della Compagnia di Tolmezzo. Sono tutte legate alla zona di, dove tra l'altro, il giovane, in passato, aveva stretto amicizia con una ragazza. Loris è forse tornato a trovarla? Le ha chiesto aiuto? I militari dell'Arma stanno verificando tutte le segnalazioni giunte in queste ore.Intanto, lavive nell'angoscia e nella preoccupazione. La donna, che in questo momento si trova a Lamezia Terme con l'altro figlio ha paura che gli possa succedere qualcosa di grave. Il giovane, infatti, non ha con sé soldi né il telefonino. Ma soprattuttoe non è in grado di acquistarle proprio perché non i soldi.Loris si trova in un momento difficile della sua vita e va aiutato; è importante che chiunque lo veda chiami subito il 112. Il trentaduenne potrebbe anche dirigersi, forse in treno, forse in autostop, in Alto Friuli, a, paese dove è cresciuto, dove vive il fratello e dove sono in tanti a conoscerlo e a volergli bene.L'associazione, la Onlus che assiste gratuitamente i famigliari delle persone scomparse, ha dato la sua disponibilità ad aiutare i famigliari di Loris.L'ultima volta che il giovane ha parlato con la mamma ha detto di trovarsi invicino a Napoli e di essere prossimo al rientro a casa. Del caso si sta occupando la trasmissione Chi l'ha Visto? di Rai Tre. Loris è una persona mite e tranquilla; è alto 1,70, ha gli occhi verdi e i capelli corti e scuri.