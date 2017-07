Non si trova più Loris: appello per ritrovare lo scomparso da 15 giorni

di Paola Treppo

UDINE e TARVISIO -, 32 anni, un giovane che ha vissuto per dieci anni in Friuli, a, ènel nulla e non si trova più. Il ragazzo vive con la mamma e il fratello a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Il 13 luglio scorso avevaa metà pomeriggio, dicendole che si trovava in autostrada, nella zona di Napoli, e che sarebbe rientrato al massimo dopo un paio di giorni.Da quel momento di lui si sono perse tutte le tracce e la famiglia, molto preoccupata, ha contattato la redazione della trasmissione di Rai 3 "" per fare un. La sua foto è stata carica sul sito web del programma con alcune indicazioni utili per poterlo rintracciare. C'è la possibilità che Loris sia in Friuli. La regione, infatti, gli è molto familiare. Il 32enne, a Tarvisio, e ha fatto parte anche di alcune associazioni locali, come il gruppo dei krampus.Chi lo vede deve subito chiamare il 112 perché il ragazzoquotidiana. Loris è alto 1.70, ha gli occhi verdi, i capelli corti e castani. Tra i segni particolari che possono aiutare a identificarlo un tatuaggio sul braccio sinistro che raffigura Bob Marley, alcune lettere tatuate sulle dita della mano destra, un piercing sul volto, metà del lobo dell’orecchio sinistro mancante (la foto dal sito web di Chi L'ha visto?).