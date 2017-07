Rapina al centro commerciale, lui in manette e la vittima in ospedale

di Paola Treppo

MARTIGNACCO (Udine) -al centro commercialedi; il rapinatore finisce in manette e la, ina Udine. Il brutto episodio è accaduto nella giornata di ieri, giovedì 27 luglio, intorno alle 16. Un uomo di nazionalità olandese ma che vive in Germania, 54 anni, senza precedenti penali, entra nel polo dello shopping alle porte di Udine e si mette a far la spola tra la cartoleria e un negozio di cd. Lo fa più volte: ruba i cd, toglie l'involucro e lo getta in un cestino della cartoleria. Ma quell'andirivieni non passa inosservato a un addetto della sicurezza che lo ferma non appena l'olandese supera l'area delle casse con il suo bottino di cd.A quel punto, vistosi scoperto, il ladro. Lo insegue la guardia ma l’olandese non mola:per fuggire e lo fa cadere per terra. Poi, però, correndo via, va a schiantarsi contro le porte scorrevoli di vetro del centro commerciale. L'addetto alla sicurezza lo riacchiappa: altre. La scena ha creato non poco trambusto al Città Fiera, e paura tra i clienti.Sul posto, intanto, sono arrivati i carabinieri della stazione di Martignacco che bloccano definitivamente il 54enne e loper rapina. La guardia, tumefatta, con lesioni al braccio sinistro, alla gamba destra ed escoriazioni al volto e in altre parti del corpo, viene portata al pronto soccorso. Questa mattina si è celebrato il processo pera Udine e l'uomo ha patteggiato un anno e mezzo di reclusione, pena sospesa, con il pagamento di 300 euro di multa. Per le sole lesioni il processo è stato rinviato a ottobre.