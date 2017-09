Raffica di colpi nelle case vacanza: â€‹la refurtiva era in mano a 2 giovani

di Paola Treppo

LATISANA e BIBIONE - Due ragazzi ​disono statidai carabinieri perdopo essere stati trovati in possesso di un gran quantitativo di beniin, seconde case,e locali pubblici tra la montagna dell'Alto Friuli, in provincia di Udine, e la località balneare di Bibione, in provincia di Venezia.L'indagine è partita a seguito di una serie di denunce presentate dai derubati tra i mesi di maggio e giugno di quest'anno. In una prima fase è stata eseguita unaa casa del 22enne, che vive in un paese della Bassa Friulana, originario della zona delAllora erano stati trovati unrubato a Bibione, mezzo usato per gareggiare, del valore di 10mila euro, unadel valore di circa 3500-4000 euro rubata in una casa vacanze di un turista austriaco a Moggio Udinese (Udine), diverso materiale edile, strumenti da lavoro e telefoni cellulari; erano stati trovati anche due televisori al plasma che erano sempre stati rubati da alloggi per ferie e ristoranti di Bibione. Tutto il materiale è stato recuperato e restituito ai proprietari.La seconda fase dell'indagine ha portato i carabinieri del Norm della Compagnia di Tolmezzo, comandata dal capitano Diego Tanzi, ha portato a eseguire una seconda perquisizione, il 27 settembre scorso, a casa di un ragazzo di 25 anni, cittadino albanese, residente in un popoloso centro della Bassa Friulana; anche in questo caso i militari dell'Arma del Norm del capoluogo carnico, comandato dal luogotenente Domenico Colonna, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Latisana, comandata dal maggiore Filippo Sautto, hanno trovato altra refurtiva, beni rubati in case vacanza di Bibione, tra cuiNella giornata di ieri, venerdì 29 settembre, sono scattate le denunce per ricettazione nei confronti del 22enne, giàin precedenza e già detenuto neldi Udine, e nei confronti del 25enne, deferito a piede libero. Le indagini continuano poiché gli inquirenti, coordinati dalla Procura friulana, ritengono che la banda di ladri sia composta da altri componenti ancora da rintracciare.