Cameriere si drogano a fine turno: overdose per una, l'altra in manette

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERVIGNANO DEL FRIULI (Udine) - Duesi incontrano dopo il lavoro e siinsieme a casa di una di loro, a. Ma una delle due donne, di 30 anni, abusa della sostanza stupefacente e si sente male. L'amica, di 26 anni, si spaventa molto: teme per la vita della collega e chiama il 118. Sul posto arriva l'equipe medica con una. Sono le 4 di oggi, venerdì 29 settembre, quando i sanitari giungono a casa della 26enne per soccorrere la donna che è con lei: non ha perso i sensi ma sta molto male. Immediato il trasporto all'dove i medici accertano che si tratta di un malore dovuto a una eccessiva assunzione di droga: la donna è inma, soccorsa per tempo, viene salvata. Trattenuta in osservazione per diverse ore, di seguito sarà dimessa.‚ÄčIntanto, a casa della 26enne, arrivano anche i carabinieri della stazione di Cervignano e quelli della stazione di Torviscosa. I militari dell'Arma trovano un po' di tutto, in questa abitazione: ogni genere di sostanza stupefacente e tutto il necessario per pesarla, suddividerla in dosi, cederla e anche consumarla, tra cui un bilancino di precisione e sacchetti di plastica per contenere la droga.Vengono rinvenuti 13 grammi circa di, 3 e mezzo die un quarto di grammo di. Tutto viene posto sotto sequestro e la padrona di casa, che ha ceduto la droga all'amica finita poi in ospedale, vienee portata nel carcere di Trieste per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La collega sarà segnalata invece alla Prefettura di Udine come assuntrice. Entrambe le donne sono cittadine, regolari sul territorio italiano, ed entrambe lavorano come cameriere nella zona di Cervignano.