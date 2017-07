Il soccorso urgente che ti salva la vita: la nuova centrale dei pompieri

di Paola Treppo

UDINE - Ilche ti: la nuova centrale dei pompieri dinasce per questo, per migliorare il servizio di soccorso tecnico urgente, per la gestione delle. Oggi, venerdì 28 luglio, nel Comando provinciale deidi via Popone, a Udine, la presentazione della nuovissima sala operativa, costata 100mila euro, finanziata interamente dal Ministero dell'Interno. I lavori di adeguamento tecnologico e informatico sono stati necessari per aggiornare gli apparati anche a seguito della realizzazione del numero unico 112 avviato alcuni mesi fa nella sede della Protezione civile Fvg a Palmanova.Sono state realizzate tutte le nuove linee di collegamento elettrico, una nuova sala, la rete Lan inper la trasmissione dei dati e le nuove postazioni dotate di apparecchiatura touch-screen (nelle foto); sono stati installati apparati telefonici supportati su rete dati Voip, una nuova centrale telefonica Asterix dedicata unicamente alla gestione delle chiamate di soccorso, apparecchiature per la gestione domotica di tutti gli apparati che devono essere attivati durante l'uscita dei mezzi di soccorso come apertura dei portoni selezionali, illuminazione, impianto semaforico e impianto audio. Installati anche monitor che consentono la localizzazione delle squadre operative su cartografia. Sono stati incrementati, infine, i posti operatore che passano da 4 a 5.«La sala operativa di Udine - spiega il comandante provinciale,- riceve una cinquantina di chiamate al giorno e coordina circa». Si tratta di una centrale di secondo livello, integrata con la centrale operativa Nue 112; seguirà l'attivazione anche delle centrali di. Tra breve sarà poi attivato il Distaccamento estivo di Lignano, dove ora sono presenti solo i pompieri volontari. Si prevede, in futuro, la creazione di un Distaccamento permanente nella Bassa Friulana. Sarà potenziato e migliorato anche il Distaccamento di Tolmezzo in Carnia.