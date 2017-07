di Paola Treppo

LIGNANO SABBIADORO (Udine) - Latrionfa aSabbiadoro a Terrazza a Mare con la nona edizione di Moda d’Autore. Due stilisti siciliani conquistano il primo e secondo premio: Simone Bartolotta di Termini Imerese e di Salvatore Martorana di Santa Flavia. Dieci gliprovenienti da varie regioni italiane che si sono dati appuntamento nella località balneare friulana per la finale di questo evento moda,e nuove tendenze, ideato e organizzato modashow.it col Patrocinio del Comune, di Cna Federmoda e la collaborazione di LiSaGest.Impegnativo il lavoro della giuria per la qualità degli abiti realizzati dagli stilisti in gara che, per giungere a Lignano, avevano già superato una prima fase di selezione. La collezione Crimson, del vincitore Simone Bartolotta, racconta l’incontro tra la passione e la purezza dove, il bianco candido abbraccia le dolci sfumature e i forti tocchi di rosso. Silhouette sinuose conferisconoalla figura.Spazio pure a un fuori concorso che ha offerto la possibilità a tutti gli stilisti in gara di presentare oltre ai trein concorso, due ulteriori creazioni. In passerella, ancora, per gli Accessori d’Autore, la collezione Green Time composta da orologi e occhiali in legno e due coppie di ballerini di tango hanno indossando gli abiti sartoriali di Ineditotango. Sono stati inoltre assegnati premi speciali a: Salvatore Martorana di Santa Flavia (Pa), Flavio Di Paoli di Urbino (Pu), Chara Tonetto di(Ud) e Maria Luisa Vazquez di Carini (Pa).