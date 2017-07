Quel laghetto sperduto e sconosciuto: arrivarci è difficile, neppure un cartello per segnalarlo

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BORDANO (Udine) - Sonoleche creano le montagne, il cielo e l'acqua sul piccolo e sconosciuto, tra Gemona del Friuli e il più noto lago di Cavazzo. Il lagodel Friuli Venezia Giulia. Forse per questo è rimasto intatto, con il suo paradiso di fauna e flora.Realizzato più di 30 anni fa per la comunità di Bordano, non supera la profondità di sei metri ed è alimentato costantemente dalle fredde acque del fiume, attraverso un canale realizzato sulla sponda destra; un canale naturale che non si vede, perché scavato sul fondale. Quando non piove e non c'è vento, come in questi caldi giorni di luglio,letteralmente nelle sue acqua e lo spettacolo che si gode è di quelli da favola, quasi irreale, quasi da dipinto: un'opera d'arte immersa nel verde.Il lago è "mobile": varia a seconda della portata del Tagliamento, cui si accede da una strada secondaria che conduce sul suo arido, bianco e largo letto ghiaioso. L'inverno è più grande, d'estate si riduce. La comunità di Bordano lo rispetta: è uno. Non un mozzicone di sigaretta, non una borsa di plastica o immondizia per terra. Arbusti, fiori, alberi crescono come in un parco protetto, anche se non lo è:, modificare o snaturare le aree verdi. Qualcuno si immerge con la muta, per fotografare i fondali, limpidissimi. Non si può fare il bagno né pescare. Ma sono in tanti, specialmente nel fine settimana, a trascorrere qualche ora sulle sue sponde, anche la sera, accendendo dei fuochi, tutti rigorosamente circoscritti da pietre. Sono le uniche tracce dell'uomo in questo piccolo paradiso a due passi, ma ben nascosto, dalla statale 13 Pontebbana.