Incendio al termovalorizzatore per rifiuti speciali, danni al capannone

di Paola Treppo

MANZANO (Udine) - Incendio nelperdinel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 28 luglio. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, intervenuti con più squadre pere mettere in sicurezza la zona interessata dal rogo, lesi sono levate nella parte bassa dell'impianto, per andare poi a raggiungere alcuni sacchi di polveri di legno e altri materiali stoccati al piano terra, in una sorta di magazzino, anche questo rimasto danneggiato. Pare che a prendere fuoco sia stato un, per unall'impianto elettrico.I primi a intervenire sono stati gli addetti del termovalorizzatore, che hanno limitato i danni. I pompieri hanno poi bonificato l'area e messo in sicurezza l'impianto (nelle foto). Questo stabilimento, oggi dellaSrl, non è nuovo agli incendi. Da quando è stato attivato, molti anni fa, è stato vittima di almeno quattro roghi, alcuni dei quali hanno causato gravi danni. Nell'incendio di ieri nessuno si è fatto male.