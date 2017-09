La badante esce per le commissioni: scoppia il rogo, grave un uomo

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERZO DI AQUILEIA (Udine) - Scoppia un: fiamme dalla. Il rogo è divampato in una casa dinella tarda mattina di oggi, sabato 30 settembre. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e il personale medico del 118.Il rogo è partito dalla stanza da notte e sono finiti completamente in cenere letto e, oltre ad arredi in legno e ad altri oggetti. A rimanereun anziano del posto, G.N. le sue inziali, che vive da solo in questa abitazione con la. La donnaed è a quel punto che, per cause in corso di accertamento, è scoppiato il rogo. A innescare l'incendio potrebbe essere stato il malfunzionamento di uno scaldaletto.​L'uomo è rimasto gravemente ferito,; è stato soccorso dall'equipe medica dell'elicottero del 118, decollato dalla Centrale operativa di Udine. Non essendoci posti disponibili nei centri per ustionati di Padova, Verona e Cesena, l'uomo è stato accolto all'ospedaleSanta Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche l'equipaggio di una autoambulanza e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e hanno portato all'esterno della casa tutto il materiale bruciato. La stanza da letto ha subito notevoli danni ed è possibile che la casa venga dichiarata inagibile.