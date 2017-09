Attivati 3 voli settimani da Trieste a Genova con la romena FlyValan

di P.T.

RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia) - Debutta, il nuovo progetto di trasporto aereo pere le regioni d’Italia. A partire dal 27 novembre FlyValan opererà progressivamente servizi di linea da Genova, base operativa del progetto, verso Barcellona, Bruxelles, Ginevra e Zurigo con servizi operati due volta alla settimana, e Trieste-per tre volte a settimana a partire dal 28 novembre.I servizi di linea saranno erogati da lunedì a venerdì; durante il fine settimana FlyValan potrà operare connessioni a domanda, cioè con, per tour operator, società sportive ed altre parti interessate, tra cui il turismo religioso. Per effettuare queste tratte baserà presso lo scalo di Genova l'aeromobile ATR72-500 a 68 posti.Il piano industriale di FlyValan prevede l’inserimento di un secondo velivolo a partire dalla stagione estiva 2018 e fino a ulteriori tre aeromobili, per un totale di 5 macchine, entro il triennio 2017-2020 sulla base della risposta del mercato. FlyValan è una società di diritto romenobasata a; in una nota ufficiale spiega che opera come marchio commerciale, mentre le operazioni di volo saranno realizzate dalla controllata, aerolinea con Air Operator’s Certificate e licenza di volo romeno, di cui FlyValan detiene il 51% delle azioni. Il 49% delle azioni di FlyCompass è invece posseduto da, «primaria realtà internazionale nel campo dei servizi per organizzazioni governative quali World Food Program e United Nations, con sede a Chisinau, Moldova».FlyValan torna a operare, dopo anni di assenza, la rotta Genova-Trieste-con un operativo tri-settimanale, martedì, giovedì e venerdì. «Le analisi e i primi risultati di pre vendita confermano un elevato potenziale di traffico sia nella componente business, che nella domanda turistica - fa sapere FlyValan -, con importanti flussi incoming verso il Friuli Venezia Giulia per ie per la vicinanza anche col mercato. L’accessibilità agevolata all’area dirappresenta un ulteriore elemento di estensione del bacino di utenza del volo. FlyValan non è un vettore low-cost, con le note limitazioni in termini di comfort». Info www.flyvalan.com.