Bella, funzionale, ecologica: ma la â€‹casa moderna è soprattutto sicura

di Paola Treppo

UDINE - Al via a Udine Fierela più importante manifestazione del calendario fieristico Fvg e del Nord Est nel settore casa-arredo. Gli stand apriranno al pubblico dalle 10 alle 21. L’inaugurazione è fissata oggi, sabato 30 settembre, alle 11; è il primo taglio del nastro per il neo residente di Udine e Gorizia Fiere, Luciano Snidar. Ospite d’onore l’architetto Giulio Cappellini.L’appuntamento in Fiera con la casa e l’abitare dura 9 giorni, da oggi a domenica 8 ottobre, con la partecipazione di circa 500 espositori tra presenze dirette e marchi e aziende rappresentate, che all’interno dei propri stand espongono prodotti e soluzioni di tendenza, per esigenze pconcrete e oggettive: spazio, funzionalità e capacità di spesa,Nel padiglione 7 Casa Sicura, salone sponsorizzato da, per dar spazio a tutto quello che concerne la sicurezza in casa, nell’ambiente famigliare, nelle abitudini e nella quotidianità di chi la abita connettono con servizi di assistenza e sorveglianza. Il padiglione dà modo di conoscere sistemi di sicurezza ee antincendio, anti-infortunistica, automatismi per cancelli e porte,, compagnie assicurative, recinzioni, ringhiere, serramenti e impianti domotici. Durante la fiera si parlerà delle novità del mercato sui sistemi di sicurezza in casa, di impianti antintrusione, analisi del rischio, prevenzione, servizio di vigilanza a beni e persone, incentivi regionali ai privati e di nuove App che proteggono sempre, anche fuori casa.Bioedilizia e costruzioni ecosostenibili sono economie emergenti e rappresentano una richiesta che cresce di anno in anno. Casa Moderna intercetta e rappresenta da ben 16 anni queste tendenze esprimendole nel padiglione 8 di Casa Biologica. Spazio in fiera ad arredamento, arredo bagno, arredo, biancheria per la casa, complementi d'arredo e oggettistica, cucine,, edilizia, illuminazione, impiantistica, pavimenti, piscine e saune, scale, serramenti, tappeti e tendaggi, stufe e caminetti.La Regione Fvg rinnova la partecipazione a Casa Moderna presentando ai cittadini i nuovi regolamenti e i nuovi strumenti messi a disposizione dalla riforma dellee il suo primo canale di funzionamento, l’edilizia agevolata, la prima casa. Presenti importanti realtà che gravitano attorno al mondo regionale della casa come Filiera del Legno, il Fondo Social Housing Fvg, l’Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia e la cooperativa Legno Servizi.Molto apprezzata l’iniziativa L’architetto consiglia, il servizio di consulenze gratuite, su prenotazione, con uno staff di architetti professionisti del settore, in collaborazione con l’Ordine degli architetti di Udine, al padiglione 7. Per la prima volta approda a Casa Moderna On Art, l’associazione culturale di Udine promotrice di progetti legati all’arte. Orario della fiera: sabato e domenica 10-21, feriali 15-21. Info www.casamoderna.web-wall.it.