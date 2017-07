Festival reggae non rispetta norme: sospeso l'evento, rimborso biglietti

di Paola Treppo

LATISANA (Udine) - Ilnon rispetta le norme:nella notte e disposto il rimborso dei biglietti di ingresso. Alla festa, il2017, in corso nel camping Girasole, addi Latisana, nella serata di ieri, giovedì 27 luglio, intorno alle 23, la polizia municipale e la polizia di Stato hanno riscontrato delle irregolarità sul fronte della sicurezza. In base alle nuove normative è stato quindi disposta la immediata sospensione della festa, ai partecipanti sarà rimborsato il biglietto. Non ci sono stati problemi di ordine pubblico.