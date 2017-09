Il meglio della tradizione graisana in una 3 giorni all'insegna del gusto

di Paola Treppo

GRADO (Gorizia) - Un fine settimana tra arte, storia,e tradizioni quello che propone da oggi, venerdì 29 settembre, e fino al primo ottobre, l'Isola del Sole, Grado, con un vero e propriodedicato ai saperi e ai sapori di questo angolo di paradiso. L'evento,, omaggia il passato, il ritorno alle origini, alla cultura e alla vita di una volta. Una kermesse piena conferenze, spettacoli e di itinerari. La cittadina apre le porte a tutti; ristoranti e piazze dove poter ritrovare il senso del passato ed elogiare quanto di meglio è capace di questo centro lagunare. Il 30 settembre e il primo ottobre ristoranti edel centro storico proporranno menu etradizionali, nelle piazze e nelle calli attori e artisti faranno rivivere ai visitatori la vita e i mestieri di una volta.Pescatori, artigiani e marinai racconteranno a grandi e piccini i segreti del mare e si incontreranno i personaggi fantastici dei miti e dellegradesi ripresi dalla tradizione orale. Il meglio della festa si svolgerà nelle piazze principali della città: in piazza Biagio Marin si celebreranno la Mitteleuropa e la nascita delcon musica, balli e spettacoli; nella Casa della Musica sarà visitabile la mostra "Grado, città balneare: urbanistica e architettura 1872 -2017"; in Campo dei Patriarchi ci si potrà tuffare tra le onde deie delle leggende gradesi attraverso divertenti spettacoli di strada; in piazza XXVI Maggio i protagonisti saranno i mestieri del mare di una volta e si potrà rivivere la quotidianità di un tempo; Campo Patriarca Elia ospiterà infine una mostra-mercato della terra e del mare, raccontando i mestieri e gli scambi commerciali.Saranno poi organizzate le iniziative culturali sotto l’etichetta “Un mare di emozioni”, realizzate in collaborazione con l’Università di Trieste. “Un mare di emozioni” è iniziata con la mostra nella Casa della Musica “Grado città balneare” e proporrà, al Cinema Cristallo, più appuntamenti: il 29 e il 30 settembre “Trame marine: storie di mare e di vacanze” che, attraverso proiezioni cinematografiche, concerti e conferenze, vuole dar voce alla complessità delle diverse culture del mare; a partire dal 23 settembre, dalle 18, saranno esposte le opere di Nico Gaddi all’interno della mostra “Luci e colori della laguna: l’arte del revoco”.A corollario rievocazioni storiche, danza, teatro e tante altre manifestazioni per assaporare un grande itinerario fra le vie del centro storico dedicato ai sapori della cucina tipica, alpiatto tipico gradese e ai vini friulani: più di 50, fra espositori, ristoranti e osterie aderenti all’iniziativa proporranno una pietanza selezionate fra le ricette della tradizione. Ogni stazione-preparerà esclusivamente unache sarà servita da figuranti in abito storico dando cosi vita all’itinerario "Grado isola dei sapori"; una vera e propria caccia al tesoro fra le vie del castrum alla ricerca dell’eredità culinaria della tradizione; è previsto sull’isola l’arrivo di tre importantidel modo televisivo che incontreranno, in speciali cooking show, la tradizione e la cucina graisana, rappresentata da altrettanti chef locali. Info e prenotazioni www.marenostrum.live; whatsapp +39 3346181963.