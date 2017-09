È della donna assassinata il corpo mutilato trovato al largo delle coste

di P.T.

LIGNANO SABBIADORO (Udine) - È di il corpo ritrovato lo scorso 2 luglio in mare al largo di Lignano Sabbiadoro e recuperato dalla capitaneria di porto di Grado.L'identificazione della donna, che era addetta alle pulizie sulla nave da crociera, rende noto Msc, è avvenuta tramite il test del Dna. Simone Scheuer Souza era stata vista l'ultima volta sulla nave da crociera il 18 giugno scorso, tra le 5.30 e le 6.30, durante la navigazione fraSulla scomparsa è in corso un'inchiesta, coordinata dalla Procura di Brindisi, nella quale è ipotizzato il reato divolontario contro ignoti. Gli investigatori hanno sottoposto a sequestro tutto quanto è stato rinvenuto nella cabina della donna. Sono stati acquisiti anche i filmati delle telecamere. La madre e il fratello di Simone, venuto recentemente in Italia, avevano lanciato appelli in diretta nella trasmissione «Chi l'ha visto?».Il corpo era stato trovatoin avanzato stato die proprio per questo, inizialmente, si era pensato a una persona scomparsa molto tempo prima in mare. Ma già dopo poco, un esame dei brandelli di abiti rinvenuti sul cadavere, eseguito a Udine, aveva fatto pensare alla 35enne: erano del tutto compatibili con quelli del personale di bordo della Msc.