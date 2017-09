di Paola Treppo

UDINE - Chiesa udinese in festa per l’di quattroin vista del presbiterato. I quattro giovani sono Michele Sibau, Nicola Zignin, Francesco Ferigutti e Paolo Greatti. Per accompagnare questa tappa del loro percorso verso ilhanno scelto il versetto evangelico «Io sono in mezzo a voi come colui che serve».La celebrazione solenne, presieduta dall’Arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, si terrà oggi, sabato 30 settembre, alle 16, nella Cattedrale di. I quattro diaconi, diversi per età, per carattere e per esperienze, sono saldamente legati da un sentimento di fratellanza, «dono di Dio, nato da un percorso importante fatto insieme». «Anche il sacerdozio - spiegano - assume così un sapore particolare sapendo di poter contare l’uno sull’altro»., 38 anni, originario di, ha alle spalle alcuni anni vissuti in un convento di Carmelitani scalzi, quindi l’ingresso in seminario e il servizio nelle comunità di Treppo Grande, Vendoglio, Caporiacco, Lauzzana e Colloredo di Monte Albano., 33 anni di Campomolle di, è oggi in servizio pastorale nella Parrocchia udinese di San Marco., 24 anni, di Ipplis di, presta servizio nella Parrocchia di, 30 anni, originario di Zugliano di Pozzuolo del Friuli, è in servizio pastorale nella Parrocchia di Basiliano.