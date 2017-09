Attivato l'elettrodotto Redipuglia Udine Ovest: 400 tralicci, 30 paesi

di Paola Treppo

FRIULI VENEZIA GIULIA -ha messo in funzione l'Redipuglia-Udine Ovest, un'opera che ha richiesto 14 anni tra progettazione e realizzazione, tra contestazioni e ricorsi di Comuni e associazioni. «Una notizia positiva - dice la presidente della Regione, Debora Serracchiani -. Si completa un'opera la cui realizzazione ha avuto un iter, ma che ora dà una risposta concreta alle esigenze di approvvigionamentodie famiglie di una vasta area».Soddisfazione per il completamento dell'opera è stato espresso dal vicepresidente e assessore alle attività produttive Fvg, Sergio Bolzonello: «La garanzia di adeguate forniture di energia è indispensabile per ledella zona. Questo elettrodotto era un prerequisito per ulteriori investimenti da parte delle, che altrimenti sarebbero state addirittura a rischio di».«L'entrata in esercizio dell’elettrodottoUdine Ovest, dopo i test di elettrificazione, conclude un lungo percorso per la realizzazione di un’opera indispensabile per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica in regione - dice il presidente diUdine, Matteo Tonon -. Questo a vantaggio delle famiglie che potranno fruire di energia meno cara e delle imprese che, contando sull’efficientamento della rete e sul potenziamento e sulla stabilità della portata elettrica, potranno perseguire i propri programmi dilegati alla affidabilità delle forniture. Senza trascurare il beneficio della demolizione di 110 km di linee obsolete corrispondenti a circache interessano. Ne deriva un intervento integrato sul territorio con positivi effetti di attrattività».