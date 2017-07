Vaccini, centinaia di persone in corteo per difendere la libertà di scelta

di E.B.

TRIESTE - Il caldo torrido non ha scoraggiato iche questo pomeriggio hanno sfilato in corteo lungo le vie del centro cittadino per protesta contro l'obbligatorietà dei vaccini nelle scuole. La manifestazione si intitolava "- Disobbedienti per amore" e ha avuto inizio in Piazza Oberdan per arrivare fino in Piazza Unità con disagi per il traffico veicolare che è stato interdetto nelle vie interessate dal serpentone. Presenti anche alcunima anche tante famiglie con bambini. Nei giorni scorsi, il Comitato dei Genitori di Trieste per la Libertà di Scelta aveva denunciato il rifiuto, da parte del Comune, della richiesta di occupazione del suolo pubblico di Piazza Unità. La motivazione è stata che ”la finalità dell’iniziativa non è coerente con l’indirizzo espresso da quest’Amministrazione sul tema dei vaccini”. Il Comitato aveva espresso «sgomento» a fronte del diniego rivendicando la«diritto inviolabile di ogni cittadino». La manifestazione si svolge ugualmente in virtù dell’autorizzazione già ottenuta da Questura e Digos.