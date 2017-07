Ubriaco non si ferma all'alt, scappa e aggredisce un carabiniere

di E.B.

TRIESTE - Ubriaco in sella ad uno scooterin maniera pericolosa per chi in quel momento si trovava in strada. I Carabinieri hanno tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale C. D., triestino 42enne gravato da precedenti. La pattuglia dei militari lo ha notato, in via Valmaura dove lo hanno affiancato intimandogli di fermarsi, ma l’uomo, incurante dell’alt, si è lanciato in unaattraverso tutto il rione di Valmaura, fino a raggiungere ildi un condominio, dove è stato raggiunto e bloccato in sicurezza. Particolarmente aggressivo, il 42enne ha rifiutato di fornire le proprie generalità e di sottoporsi alla prova dell’etilometro. Quando ha tentato di divincolarsi colpendo con unauno dei Carabinieri, è stato bloccato e dichiarato in arresto. Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, mentre lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo.