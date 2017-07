Svuotava le cassette delle offerte nelle chiese: arrestato 62enne

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Rubava le offerte dei fedeli dalle apposite cassette nelle chiese. Un 62enne senza fissa dimora e originario della ex Jugoslavia è statoin flagranza di reato perdai Carabinieri nell’ambito dei servizi di prevenzione dei reati predatori in città. L'uomo, gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato osservato dai miltiari in abiti borghesi, mentre entrava nella, in via Locchi. Conoscendo bene i suoi precedenti, essendo stato più volte sorpreso a sottrarre le offerte dei fedeli dalle cassette delle chiese cittadine, lo hanno seguito, sorprendendolo, per l’ennesima volta, a trafugareutilizzando un metro avvolgibile coperto da. Il 62enne si trova ora al carcere del Coroneo. La refurtiva, alcune decine di euro, è stata recuperata e restituita.