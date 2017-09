Strappavano le collane dal collo degli anziani: due arresti

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Duegià noti alle forze dell'ordine sono stati attestati dai carabinieri al termine di mirate indagini: si tratta di une unritenuti responsabili di aver derubato cinque persone anziane il 12 luglio scorso ovvero quando si è tenuto il vertice intergovernativo sui Balcani in Piazza Unità. I due hanno messo a segno furti e rapine in via Frescobaldi, via Praga e Settefontane. Un vero e proprio raid nei confronti di persone indifese, ferme alla fermata del bus o che paasseggiavano per strada. I due malviventi avvicinavano le vittime e in modo fulmineola(sono riusciti a portarne via 4) o tentavano di strappare la borsa ma in questo caso senza successo. I militari si sono messi sulle loro tracce grazie alle descrizioni e testimonianze delle vittime fino alla loro identificazione.