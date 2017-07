Fermato con la droga comprata sul web, la ingerisce e rischia la morte

di Paola Treppo

MONFALCONE (Gorizia) - Preoccupante diffusione di pericolose dosi dicosiddette sintetiche del tipoednei luoghi di aggregazione giovanile a Monfalcone. L'attività investigativa della polizia di Stato del Commissariato di, coordinata dalla Procura, ha individuato alcune persone responsabili del traffico e la provenienza delle sostanze. Una giovane coppia, residente nella città dei cantieri, è stata monitorata e ne è emerso che tramite il “”, cioè, non indicizzata dai comuni motori di ricerca, si riforniva di droga acquistandola ine in. La coppia organizzava poi la consegna, in forma anonima, col servizio postale, usando per i pagamenti anche i “”, una moneta virtuale utilizzata per le transazioni via web.Le persone coinvolte nel traffico, tutti tossicodipendenti, erano attivi anche nello spaccio della più comune, di cui si rifornivano nella vicina Slovenia. I corrieri sono stati intercettati in più occasioni mentre si recavano a Nova Gorica, in Slovenia, per procacciarsi la droga: il primo a essere arrestato è stato un pregiudicato del posto, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con 17 grammi di eroina; poi sono stati bloccati i principali responsabili dell’attività di spaccio, trovati in possesso di diversi quantitativi di droga.Un altro pregiudicato per reati di droga, in contatto col sodalizio, è stato intercettato durante il rientro in Italia dalla Slovenia, con un considerevole quantitativo di eroina; al momento del fermo, l’uomo è riuscito a sbarazzarsi di parte della sostanza stupefacente e, evitate soltanto grazie al tempestivo intervento degli agenti. Soccorso e trasportato all’di Monfalcone, una volta dimesso è stato arrestato e portato in carcere.La complessa e articolata operazione di polizia ha portato all’, quattro uomini e una donna, e alla denuncia a piede libero di altre persone coinvolte nel traffico. Sono stati sequestrati complessivamente una cinquantina di grammi di eroina, sufficienti al confezionamento di un centinaio di dosi, e una cinquantina di grammi di droghe sintetiche; sequestrate pure numerose confezioni di medicinali della categoria “stupefacenti”, anche questi oggetto di spaccio.