Mezzo chilo di droga nascosta in casa: arrestato uno spacciatore

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale continua a mantenere un occhio attento sullo: non è raro che lo sviluppo di un’indagine porti ad aprirne un’altra consentendo di ricostruire la mappa del commercio illegale di stupefacenti locale e che troppo spesso coinvolge giovani e giovanissimi in città. L’di ieri pomeriggio è partito da un decreto di perquisizione della Procura della Repubblica nei confronti di un cittadino italiano di origini thailandesi – K.C. – come terza persona non indagata. L’uomo comunque era conosciuto agli investigatori, come pluripregiudicato per: non più tardi di tre anni fa, durante la Fiera di San Nicolò, era stato arrestato per il furto di una borsetta. Nella sua abitazione gli operatori hanno trovato, numerose buste di cocaina e alcune di ossicodone, un oppioide semisintetico pronte per lo smercio, insieme a dei bilancini di precisione. Negli uffici del Nucleo le sostanze sono state sottoposte al test per verificarne la natura: subito dopo K.C. è stato condotto in carcere con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.