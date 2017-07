Dai mobili al barattoli di vernice abbandonati: beccati e multati 8 "furbetti"

di E.B.

TRIESTE - Mobili, biciclette, parabole eabbandonati o nei cassonetti: 8 persone sono state sanzionate dalla Polizia locale. Approfittavano dei weekend convinti di non essere osservati da nessuno ma invece gli è andata male: nel vano tentativo di, si sono ritrovati una multa salata da pagare. Già l'anno scorso il Distretto della Polizia locale di via Giulia aveva elevatoper le stesse ragioni in piazzale Moissi, l'appendice di via Cumano. Nonostante la notizia si fosse diffusa già a suo tempo, il problema continuava a ripetersi, sempre lì. Gli operatori hanno perciò deciso di riappostarsi per cogliere in flagrante chi metteva in pratica questa cattiva abitudine che contribuisce ad alimentare ile nuoce gravemente all'ambiente.L'operazione ha consentito di identificare, alcune di esse per aver buttato nei cassonetti, rifiuti che dovevano essere invece consegnati ai centri di raccolta ed altre per aver abbandonato nella piazzola ecologica materiale ingombrante: nel primo caso la sanzione è dimentre di 500 nel secondo. E tutto per non aver scelto le vie regolari, tutt'altro che complesse e soprattutto rispettose dell'ambiente e del decoro cittadino: basta infatti rivolgersi adper il ritiro degli oggetti ingombranti direttamente a casa propria, chiamando il numero verde 800.955.988 da lunedì a venerdì in orario 10-16.“