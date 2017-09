La Croazia aumenta la tassa di soggiorno: rincari fino al 400%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIUME - Mazzata per i diportisti abituati ad andare in Croazia in estate o che hanno la barca in una marina croata: il governo di Zagabria ha varato l’aumento della tassa di soggiorno che in alcuni casi (a seconda della dimensione della barca) può arrivare fino al 500%.La tassa, come al solito, va pagata nelle capitanerie e prevede un vantaggio solo per i natanti inferiori ai 9 metri che rimangono in acque croate fino a 30 giorni. La tassa per 8 giorni di una barca da 5-9 metri scende da 20 a 17 euro, per i 9-12 metri sale da 27 a 57 euro, per i 12-15 metri da 40 a 67 euro, per i 15-20 metri da 53 a 87 euro, oltre i 20 metri da 80 a 127 euro; per un soggiorno fino a 15 giorni si pagheranno 32 euro (5-9 metri), 94 euro (9-12 metri), 127 euro (12-15 metri), 160 euro (15-20 metri), 241 euro (oltre i 20 metri); fino a 30 giorni una barca 5-9 metri pagherà 53 euro, 160 euro un 9-12 metri, 214 euro i 12-15 metri, 267 euro 15-20 metri, 401 euro oltre i 20 metri; la tassa di soggiorno fino a 90 giorni sale a 127 euro per i 5-9 metri, 388 euro per i 9-12 metri, 515 euro per i 12-15 metri, 642 euro per i 15-20 metri, 963 euro oltre i 20 metri. Per tenere la barca tutto l’anno in Croazia fino a 9 metri si pagheranno 267 euro, 775 euro 9-12 metri, 1.029 12-15 metri, 1283 euro 15-20 euro e 1939 euro oltre i 20 metri.