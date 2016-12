Corsa ai regali di Natale: parcheggi scontati il 23 e il 24 dicembre

di E.B.

TRIESTE - Parcheggi scontati domaniper agevolare la corsa frenetica per acquistare gli ultimi regali di Natale. L'iniziativa è stata assunta dall'assessore comunale all'urbanisticaed è stata adottata anche a seguito di una richiesta in tal senso formulata dai consiglieri comunali di maggioranza, presentata nei giorni scorsi in forma di “mozione urgente” avente oggetto “Interventi per incentivare e promuovere le attività commerciali per il periodo Natalizio”; mozione che la Giunta ha accolto nei suoi principali aspetti e intendimenti. Nel dettaglio è stato stabilito che nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 dicembre neisiti in piazzale Straulino e Rode (sulle Rive, con 89 posti), piazza Libertà (33 posti), via Capitolina (31 posti) e sul lastrico del parcheggio di San Giovanni (100 posti) le prime due ore di sosta(“risultato” che sarà ottenibile scegliendo sull'apparecchio erogatore degli scontrini di sosta l'opzione “tariffa agevolata”). Sempre nelle giornate del 22 e 23 una diversa formula di agevolazione sarà applicata anche dalla Trieste Terminal Passeggeri (TTP) per i numerosi parcheggi di propria gestione siti nell'area del “Molo IV” dove non vi saranno ore gratuite ma per la sosta sarà applicata laper 12 ore.