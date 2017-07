Cani senza guinzaglio nel parco: raffica di multe elevate ai padroni

di E.B.

TRIESTE - Cani in giro senza guinzaglio nei parchi. E così la Polizia Locale ha eseguito nei giardini, parchi e aree verdi della città, anche cone con la collaborazione della Guardia Ambientale del Servizio Verde Pubblico, una serie di verifiche nell'area del. L'area, nota come vero e proprio “polmone verde” e parco urbano della nostra città, è molto frequentata anche da mamme con bambini, oltre che da sportivi e cittadini amanti della natura. I cani, però, non sempre sono condotti in modo adeguato. I controlli effettuati dal personale della Polizia Locale hanno portato a individuare 5, un pastore tedesco e quattro meticci. I rispettivi padroniin base alla Legge Regionale per il benessere degli animali da affezione che prevede che siano assicurati al guinzaglio (al fine d'impedire la loro fuga e per tutelare i terzi o altri animali da danni e aggressioni). La sanzione è di 100 euro.